Доменико Тедеско: Хотелось подальше располагаться от лайнсмена, чтобы в пылу не сказать лишнего Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) рассказал, зачем собрался с командой в центральном круге.

- После игры вся команда собралась в центральном круге…

- Собрал футболистов, чтобы сказать им несколько фраз. В раздевалке такой возможности не будет. Поблагодарил за работу на неделе. У команды есть дух, есть характер.

В чем идея поменять скамейки? Две причины: быть больше к фанатам, чтобы получать от них эмоции. И в то же время хотелось подальше располагаться от лайнсмена, чтобы в пылу не сказать лишнего, - передает слова Тедеско Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», прервав свою серию из пяти поражений, набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата красно-белые в гостях сыграют против «Локомотива».