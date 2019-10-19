«Бавария» в компенсированное время матча упустила победу над «Аугсбургом» Футболисты «Баварии» сыграли вничью с «Аугсбургом» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Аугсбурге и завершилась со счетом 2:2. В составе мюнхенской команды голами отметились Роберт Левандовский (14-я минута) и Серж Гнабри (49). У хозяев поля отличились Марко Рихтер (1) и Альфред Финнбогасон (90+1).

После этой игры «Бавария» набрав 15 очков занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург», имея в активе шесть баллов, располагается на 15-й строчке.