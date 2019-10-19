Александр Максименко: Думаю, во втором тайме «Спартак» наиграл на победу

- Это была тяжелая игра, особенно первый тайм. Было тяжело входить в игру после такого продолжительного периода неудач. Мы немножко тушевались. В перерыве тренер нам показал, как играть, как перестроиться. Я думаю, во втором тайме мы наиграли на победу. Двигаемся дальше с оптимизмом, - передает слова Тедеско Sport24.ru.
Добавим, что после этой игры «Спартак», прервав свою серию из пяти поражений, набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата красно-белые в гостях сыграют против «Локомотива».
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 17.10.2019 10:00 Хоккей Костяев Иван Видео всех голов 13-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 13-го тура чемпионата России. 19.10.2019 16:00 Футбол Кучеров собрался восемь лет на печи лежать? «Тампа» в Бостоне по буллитам одолела финалистов Кубка Стэнли-2019 (4:3). Очередной великолепный матч выдал вратарь Андрей Василевский, а вот самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров снова сильно расстроил. 18.10.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай Кучеров, Василевский размялись в Монреале перед мегабитвой в Бостоне «Тампа-Бэй» победила «Монреаль». Кучеров сделал две голевые передачи, Василевский отразил 33 броска и стал третьей звездой матча. 16.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий Самсонов съел Холтби? «Вашингтон» победил «Торонто» благодаря 29 сейвам российского голкипера Похоже, «Вашингтон» приступил к расчистке клубной платежной ведомости. 17.10.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав