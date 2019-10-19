Александр Максименко: Думаю, во втором тайме «Спартак» наиграл на победу - Советский спорт
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19 октября 2019 20:08Футбол

Александр Максименко: Думаю, во втором тайме «Спартак» наиграл на победу

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

- Это была тяжелая игра, особенно первый тайм. Было тяжело входить в игру после такого продолжительного периода неудач. Мы немножко тушевались. В перерыве тренер нам показал, как играть, как перестроиться. Я думаю, во втором тайме мы наиграли на победу. Двигаемся дальше с оптимизмом, - передает слова Тедеско Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Спартак», прервав свою серию из пяти поражений, набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата красно-белые в гостях сыграют против «Локомотива».

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