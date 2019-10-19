Павел Худяков: Григорян подал в отставку и поступил как мужчина - Советский спорт
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19 октября 2019 20:36Футбол

Павел Худяков: Григорян подал в отставку и поступил как мужчина

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал отставку Александра Григоряна с поста главного тренера команды.

- Смотря на таблицу, все понимают, что нужно что-то делать. Григорян подал в отставку и поступил как мужчина, который переживает и которому небезразлично то, что происходит. Мы приняли эту отставку, - цитирует Худякова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что «Тамбов» и Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

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