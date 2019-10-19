«Наполи» на своем поле переиграл «Верону» благодаря дублю Милика - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 октября 2019 20:53Футбол

«Наполи» на своем поле переиграл «Верону» благодаря дублю Милика

Футболисты «Наполи» одержали победу над «Вероной в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе неаполитанской команды дублем отметился Аркадиуш Милик (37-я и 67-я минуты).

После этой победы «Наполи» набрал 16 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе девять баллов, занимает 13-е место.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против СПАЛа, а «Верона» на своем поле примет «Сассуоло».

Рейес вырубил Уайдмана, Родригес победил Стивенса. Лучшие моменты турнира UFC в Бостоне (видео) В Бостоне (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 6. 19.10.2019 13:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Кокляев провел тренировку со Шлеменко Дана Уайт: Бой Макгрегора и Эдгара не будет Боец MMA накануне боя проиграл 200 тысяч долларов в казино
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно Бетербиев нокаутировал Гвоздика и завоевал чемпионский пояс WBC (видео) Эдуард Трояновский: От боя Гвоздик – Бетербиев жду много крови
Доменико Тедеско: Мы не заслужили победу После матча «Спартак» – «Рубин», который завершился ничьей (0:0) своими впечатлениями поделились главные тренеры Доминико Тедеско и Эдуардо Докампо. 19.10.2019 19:44 Футбол Григорьевская Юлия
Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при. Призер Олимпиады, чемпион мира, а ныне продюсер ледовых шоу рассказал о возможных раскладах стартующего сезона. 16.10.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
21:47 Футбол Сергей Семак: Не думали, что забьем шесть «Ростову»
21:27 Футбол Дортмундская «Боруссия» обыграла на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха
21:23 Футбол «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Кристал Пэлас»
21:02 Футбол Хет-трик и две голевые передачи Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Ростовом»
20:53 Футбол «Наполи» на своем поле переиграл «Верону» благодаря дублю Милика
20:36 Футбол Павел Худяков: Григорян подал в отставку и поступил как мужчина
20:24 Хоккей Петерис Скудра: Считаю, что с ЦСКА мы сыграли очень достойно
20:08 Футбол Александр Максименко: Думаю, во втором тайме «Спартак» наиграл на победу
19:53 Футбол «Чертаново» в гостях обыграл «Торпедо»
19:45 Футбол Юрий Дюпин: Сложно судить о команде Тедеско только по одному матчу
19:34 Футбол «Бавария» в компенсированное время матча упустила победу над «Аугсбургом»
19:24 Футбол Доменико Тедеско: Хотелось подальше располагаться от лайнсмена, чтобы в пылу не сказать лишнего
19:15 Футбол Доменико Тедеско – о матче с «Рубином»: Думаю, если бы мы забили, мы бы выиграли
18:54 Футбол Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Уотфордом»
18:51 Футбол Гол Алонсо принес «Челси» победу над «Ньюкаслом»
18:31 Футбол «Аталанта» упустила победу над «Лацио», ведя после первого тайма в три мяча
18:27 Футбол «Спартак» не смог обыграть «Рубин» в первом матче Тедеско на посту главного тренера
18:22 Футбол Александр Григорян покинул пост главного тренера «Тамбова»
18:06 Футбол «Зенит» - «Ростов». Стартовые составы команд
17:55 Теннис Анастасия Павлюченкова: Я просто разозлилась на себя после второго сета
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика