«Наполи» на своем поле переиграл «Верону» благодаря дублю Милика

В составе неаполитанской команды дублем отметился Аркадиуш Милик (37-я и 67-я минуты).
После этой победы «Наполи» набрал 16 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице серии А. «Верона», имея в активе девять баллов, занимает 13-е место.
В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против СПАЛа, а «Верона» на своем поле примет «Сассуоло».
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