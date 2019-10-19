Хет-трик и две голевые передачи Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Ростовом» Футболисты «Зенита» крупно переиграли «Ростов» в домашнем матче 13-го тура российской премьер-лиги.

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Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 6:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, в составе которой хет-триком отметился Артем Дзюба (14-я, 20-я и 80-я минуты). Еще по одному голу у победителей на свой счет записали Сердар Азмун (44), Вячеслав Караваев (41) и Вильмар Барриос (90+2). У «Ростова» единственный мяч забил Роман Еременко (83).

После этой игры «Зенит» набрал 29 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», имея в активе 26 баллов, занимает четвертое место.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Крыльев Советов», а «Ростов» на своем поле примет «Сочи».