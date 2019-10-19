«Манчестер Сити» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» Футболисты «Кристал Пэлас» уступили «Манчестер Сити» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии со счетом 0:2.

В составе «горожан» голами отметились Габриэл Жезус (39) и Давид Сильва (41).

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 19 очков и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе 14 баллов, расположился на шестом месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Астон Виллы», а «Кристал Пэлас» в гостях встретится с «Арсеналом».