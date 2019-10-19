Дортмундская «Боруссия» обыграла на своем поле «Боруссию» из Менхенгладбаха Футболисты «Боруссия» Дортмунд одержали победу над «Боруссией» Менхенгладбах в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии со счетом 1:0.

Загрузка... В составе хозяев поля голом отметился Марко Ройс (58-я минута). После этой игры дортмундская «Боруссия» набрала 15 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» из Менхенгладбаха с 16 очками продолжает лидировать в чемпионате.