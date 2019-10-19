Сергей Семак: Не думали, что забьем шесть «Ростову» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (6:0) в матче 13-го тура российской премьер-лиги.

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- Игра получилась. Особенно первый тайм. Хорошо подготовились к этому матчу. Выиграли борьбу за инициативу. Почти не ошибались. Заслуженно победили. Очень эффектно. Ребята - молодцы. Порадовали нас и болельщиков. Но времени у нас не так много. Эту игру забыли, готовимся к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

Не думали, что забьем шесть. Готовились, играли на победу. Это отдельно взятая игра, где у нас все получилось. «Ростов» - хорошая команда, здорово прессингует. Нам главное было не ошибаться в развитии наших атак. К сожалению, один мы пропустили, - приводит слова Семака Sport24.ru.

После этой игры «Зенит» набрал 29 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Семака в гостях сыграют против «Крыльев Советов».