«Ювентус» обыграл «Болонью» в чемпионате Италии

На 19-й минуте счет открыл нападающий хозяев поля Криштиану Роналду. Это четвертый гол португальца в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. На 26-й минуте защитник гостей Данило Ларанжера восстановил равенство. Окончательный счет установил полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич на 54-й минуте.
Таким образом «Ювентус» после восьми туров набрал 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице, «Болонья» идет на 11-й позиции. В следующем туре «Ювентус» сыграет в гостях с «Лечче» 26 октября, а «Болонья» на следующий день примет «Сампдорию».
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