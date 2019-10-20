«Оренбург» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Шкофлек, Галаджан, Фамейе.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Соболев, Канунников.
Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Лысцов, Терехов, Гынсарь, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Голенков, Кабутов, Киселев, Бурлак.
Добавим, что встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.