«Оренбург» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» на матч 13-го тура чемпионата России.

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«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Чуканов, Деспотович.

Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Шкофлек, Галаджан, Фамейе.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Соболев, Канунников.

Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Лысцов, Терехов, Гынсарь, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Голенков, Кабутов, Киселев, Бурлак.

Добавим, что встреча пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.