«Краснодар» сообщил о взломе аккаунта клуба в Twitter «Краснодар» заявил о взломе официального аккаунта команды в Twitter.

«Друзья, к сожалению наш аккаунт был взломан. Мы сейчас разбираемся в ситуации, идет расследование», - говорится в заявлении пресс-службы.

После 12-ти туров чемпионата России «Краснодар» набрал 26 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Сегодня в матче 13-го тура краснодарская команды сыграет в гостях против «Динамо».