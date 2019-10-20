Доменико Тедеско: Особых изменений в «Спартаке» не потребуется, у нас много классных футболистов - Советский спорт
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20 октября 2019 11:57Футбол

Доменико Тедеско: Особых изменений в «Спартаке» не потребуется, у нас много классных футболистов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что красно-белым не потребуются кардинальные изменения в ближайшее трансферное окно.

- Я думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с «Рубином» был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать. Поэтому я считаю, что кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются в трансферное окно, - цитирует Тедеско ТАСС.

Ранее наставник московской команды заявил, что действующий в чемпионате России лимит на легионеров ограничивает тренера при выборе состава.

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