Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает The Mirror со ссылкой на источник близкий к клубу, «Красные Дьяволы» уже отклонили два предложения от королевской семьи, второе из которых составляло 3 миллиарда фунтов.
Нынешние владельцы «Манчесте6р Юнайтед», семья Глейзер, которая владеет командой с 2005 года, в обоих случаях заявляла, что не собирается продавать клуб вне зависимости от суммы предложения.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера набрал девять очков в восьми матчах чемпионата Англии и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
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