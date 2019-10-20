Артем Дзюба: Этот вечер с «Ростовом» я никогда не забуду

- Всем доброй ночи, бессонной ночи, как обычно. Хотел поблагодарить всех вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого, спасибо вам огромное. Люди, которые искренне радуются, я безумно вам благодарен. Этот вечер с «Ростовом» я никогда не забуду, потому что не всегда так получается - три забить, два отдать. Всех с победой. Будем стараться и не сбавлять обороты, - сказал Дзюба в видеообращении, опубликованном в Instagram футболиста.
Напомним, что в этой встрече Дзюба записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
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