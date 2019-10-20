Встречу «Ювентуса» и «Локомотива» в Лиге чемпионов рассудит бригада из Греции Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать Сидиропулосу будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным судьей назначен Яннис Пападопулос.

Напомним, что встреча пройдет 22 октября в Турине (Италия) и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Ювентус» набрал четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив», имея в активе три балла, занимает третье место.