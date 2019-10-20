«Крылья Советов» переиграли в гостях «Оренбург», одержав третью победу подряд

В составе самарской команды голом отметился Паул Антон (18-я минута).

После этой игры «Крылья Советов» набрали 17 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 14 очками опустился на 14-е место.

В следующем туре «Оренбург» в гостях сыграет против «Краснодара», а «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Зенитом».