«Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Уфы» и московского ЦСКА на матч 13-го тура российской премьер-лиги.

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«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Неделчару, Фомин, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Круговой, Кротов, Алиев, Голубев, Емельянов, Фольмер, Козлов, Гиоргобиани.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Бистрович, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнется в 14: 00 по московскому времени.