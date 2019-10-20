Грубая ошибка Лодыгина стоила его команде пропущенного мяча (видео)

В одном из эпизодов этой встречи бывший голкипер «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин допустил грубую ошибку, которой воспользовался нападающий «Трабзонспора» Александер Серлот, на 14-й минуте удвоив преимущество своей команды.
После этой игры «Трабзонспор» набрал 15 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы турецкой Суперлиги, а «Газишехир Газиантеп» с 11 баллами, расположился на восьмом месте.
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