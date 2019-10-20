Дмитрий Аленичев: Кононов действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку»

- Олег Георгиевич сильный тренер и замечательный человек. И он действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку». Я очень хорошо его понимаю. Я бывал в его шкуре, отсюда совет: как можно быстрее перезагрузиться, сделать выводы и продолжить работу.
И еще раз трибунам: критиковать тренера можно, но не таким изуверским способом. Это было уничтожение. Болельщики «Спартака» должны задуматься, - приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 года, а Кононов покинул пост главного тренера московской команды в конце сентября текущего года.
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