Дмитрий Аленичев: Кононов действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку» - Советский спорт
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20 октября 2019 14:37Футбол

Дмитрий Аленичев: Кононов действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку»

Бывший главный полузащитник и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что понимает экс-наставника красно-белых Олега Кононова.

- Олег Георгиевич сильный тренер и замечательный человек. И он действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку». Я очень хорошо его понимаю. Я бывал в его шкуре, отсюда совет: как можно быстрее перезагрузиться, сделать выводы и продолжить работу.

И еще раз трибунам: критиковать тренера можно, но не таким изуверским способом. Это было уничтожение. Болельщики «Спартака» должны задуматься, - приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 года, а Кононов покинул пост главного тренера московской команды в конце сентября текущего года.

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