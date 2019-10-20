Миодраг Божович: В матче с «Оренбургом» удача была на нашей стороне - Советский спорт
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20 октября 2019 14:53Футбол

Миодраг Божович: В матче с «Оренбургом» удача была на нашей стороне

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

– Сегодня удача была на нашей стороне. Мы одержали важную победу. Честно говоря, не видел, что произошло на последних минутах. Не могу ничего сказать. После этого надо было успокоить ситуацию, но люди, которые должны это делать, делали наоборот.

Говорю не только про главного арбитра. Что он может один? Там толпы народа, трудно было разобраться. За что меня удалили? За то, что покинул тренерскую зону. Мои эмоции после финального свистка в центре поля? Это была благодарность за поддержку, - передает слова специалиста пресс-служба самарской команды.

Напомним, что после этой победы «Крылья Советов» набрали 17 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарская команда дома сыграет против «Зенита».

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