Василий Столыпин – о матче с «Крыльями»: К арбитру есть вопросы, момента три были довольно спорными Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал домашнее поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в рамках 13-го тура чемпионата России.

- Сегодня не наш день. У нас было очень много моментов, но мы их не забили. Начудили с пропущенным голом, а в остальном по игре претензий к команде нет. Вроде все получалось, но это был не наш день.

В концовке матча была явная рука у соперника, на повторе это видно, а судья не дал пенальти, из-за этого получился такой конфликт. Это было не совсем красиво. К арбитру есть вопросы, момента три были довольно спорными, - передает слова Столыпина Sport24.ru.

Напомним, что после этого поражения «Оренбург», имея в активе 14 очков, опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Оренбург» в гостях сыграет против «Краснодара».