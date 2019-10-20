Александр Анюков: Хотел бы принести извинения, перехлестнули эмоции - Советский спорт
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20 октября 2019 15:32Футбол

Александр Анюков: Хотел бы принести извинения, перехлестнули эмоции

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков принес извинения тренерскому штабу «Оренбурга» и нападающему оренбуржцев Андреа Чуканову.

«В первую очередь тренерскому штабу «Оренбурга» и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил», - цитирует Анюкова пресс-служба «Крыльев Советов» в Twitter.

Напомним, что в компенсированное время встречи на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров двух команд.

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