Павел Худяков: Шипшев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» Ближайшие три матча чемпионата России, до перерыва на игры сборных, «Тамбов» проведет под руководством старшего тренера Тимура Шипшева.

Загрузка...

- Дадим шанс Шипшеву, который назначен исполняющим обязанности. По игре, по самоотдаче к команде претензий нет, но не складывается с результатом. Надеемся, что у Шипшева и Сергея Первушина получится его дать.

Не думаю, что новый специалист в сложившейся ситуации что-то может кардинально поменять. Поэтому форсировать не будем. В данный момент ни с кем переговоров не ведем. Если Шипшев с Первушиным возьмут определенное количество очков, то утвердим их до зимы, - приводит «Матч ТВ» слова спортивного директора клуба Павла Худякова.

Напомним, что накануне главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку. 53-летний специалист возглавлял «Тамбов» с апреля 2019 года, под его руководством команда в прошлом сезоне стала победителем первенства ФНЛ, завоевав право выступать в премьер-лиге.