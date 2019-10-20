Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть в гостях «Сассуоло»

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В составе миланского клуба по два мяча на свой счет записали Ромелу Лукаку (38-я и 45-я минута) и Лутаро Мартинес (2, 71, пен). У хозяев поля отличились Доменико Берарди (16), Филип Джуричич (74) и Жереми Бога (81).

После этой игры «Интер» набрал 21 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», имея в активе шесть баллов, занимает 16-е место.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Пармы», а «Сассуоло» в гостях сыграет против «Вероны».