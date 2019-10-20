«Арсенал» – «Сочи». Составы команд Матч пройдет в Туле. Начало – 16:30 по московскому времени.

Загрузка... Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Сочи» на матч 13-го тура чемпионата России. «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Луценко, Э. Кангва. Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Аджоев, Тудорие. «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный. Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Карапетян. Матч пройдет в Туле. Начало – 16:30 по московскому времени.