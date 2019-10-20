«Арсенал» – «Сочи». Составы команд - Советский спорт
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20 октября 2019 16:04ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Сочи». Составы команд

Матч пройдет в Туле. Начало – 16:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Сочи» на матч 13-го тура чемпионата России.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Карапетян.

Матч пройдет в Туле. Начало – 16:30 по московскому времени.

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