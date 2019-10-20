«Арсенал» – «Сочи». Мостовой открыл счет (видео) «Арсенал» – «Сочи» – 0:1.

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В матче 13-го тура российской премьер-лиги «Арсенал» – «Сочи» забит первый мяч. Его автором стал полузащитник гостей Андрей Мостовой.

Для 21-летнего футболиста этот гол стал вторым в сезоне.