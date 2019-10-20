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20 октября 2019 18:50ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч

В матче 13-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Сочи» хозяева не реализовали два пенальти.

Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский «Арсенал» – в марте 2018 года «канониры» дважды не смогли переиграть вратаря «Амкара» Дмитрия Хомича.

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев стал восьмым вратарем взявшим два пенальти за игру. Ранее подобное удавалось Анатолию Пате (1994), Вениамину Мандрыкину (2000), Илье Близнюку (2005), Юрию Лодыгину (2014), Андрею Синицыну (2014), Николаю Заболотному (2014) и Дмитрию Хомичу (2018).

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