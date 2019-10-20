В матче девятого тура чемпионата Испании «Эспаньол» уступил «Вильярреалу» – 0:1.
Единственный мяч на 17-й минуте провел Карл Токо-Экамби.
Напомним, что «Эспаньол» – соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.
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