Игорь Черевченко: Так подходить к исполнению пенальти нельзя На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Сочи» (1:1) главный тренер хозяев Игорь Черевченко рассказал о ситуации с пенальтистами в «Арсенале».

- Не первый раз «Арсенал» пропускает быстрый гол. Какие-то выводы делаются?

- Выводы делаются, но в голову игрокам не залезешь. Ошибку ничего не предвещало.

- В чем проблема с реализацией пенальти?

- Во-первых, вратарь великолепно сыграл. Он один из лучших в России по отражению пенальти. Во-вторых, так подходить к исполнению пенальти нельзя. Значит, не то тренировали, будем пенальти тренировать.

- Штатный пенальтист в команде есть?

- У нас их трое. Был разговор, что тот, кто уверен в себе, берет мяч. Значит, будем назначать теперь, будет один пенальтист.

- Чего не хватило, чтобы выиграть в большинстве?

- Порадовало одно, некоторые команды, когда получают большинство, начинают быстро играть, навал, торопиться начинают...Сегодня такого не было. А то, что могли пропустить в большинстве - это невнимание игроков. Сколько раз говорили футболистам, что, даже когда твоя команда владеет мячом, нельзя смотреть футбол. Видимо, такая хорошая комбинация была, что засмотрелись.

- По качеству игры есть серьезные претензии к команде?

- Больших претензий нет. Но была грубая ошибка, которая привела к голу в наши ворота, были и другие ошибки. Сядем, когда все успокоятся, и проанализируем игру.