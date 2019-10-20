«Динамо» – «Краснодар». Мартынович сравнял счет (видео) «Динамо» – «Краснодар» – 1:1.

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В матче 13-го тура российской премьер-лиги «Динамо» – «Краснодар» забит второй мяч.

Его автором на 35-й минуте стал защитник «быков» Александр Мартынович.

Счет стал 1:1.