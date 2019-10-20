«Манчестер Юнайтед» могут продать саудовской королевской семье

Неназванные члены саудовской королевской семьи готовы купить 13 % акций «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star. Этот пакет может продать Кевин Глейзер, братьям и сестрам которого принадлежит еще 77 % акций «МЮ».
На данный момент клуб стоит 2,64 миллиарда долларов, однако семья Глейзеров хочет выручить от продажи не меньше четырех миллиардов.
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