«Манчестер Юнайтед» могут продать саудовской королевской семье Болельщики «МЮ» давно требуют продажи клуба.

Неназванные члены саудовской королевской семьи готовы купить 13 % акций «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star. Этот пакет может продать Кевин Глейзер, братьям и сестрам которого принадлежит еще 77 % акций «МЮ».

На данный момент клуб стоит 2,64 миллиарда долларов, однако семья Глейзеров хочет выручить от продажи не меньше четырех миллиардов.