Футболистки ЦСКА стали чемпионками России - Советский спорт
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20 октября 2019 22:56ФутболКоноплев Александр

Футболистки ЦСКА стали чемпионками России

Второй трофей в истории клуба.

Женский ЦСКА досрочно стал чемпионом России.

За три тура до конца турнира футболистки ЦСКА опережают «Локомотив» на 12 очков. Армейский клуб выступит в Лиге чемпионов-2020/21.

ЦСКА впервые в истории завоевал титул чемпионов страны. В 2017 году красно-синие выиграли Кубок России.

Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
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