Футболистки ЦСКА стали чемпионками России Второй трофей в истории клуба.

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Женский ЦСКА досрочно стал чемпионом России.

За три тура до конца турнира футболистки ЦСКА опережают «Локомотив» на 12 очков. Армейский клуб выступит в Лиге чемпионов-2020/21.

ЦСКА впервые в истории завоевал титул чемпионов страны. В 2017 году красно-синие выиграли Кубок России.