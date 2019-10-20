Футболистки ЦСКА стали чемпионками России

Женский ЦСКА досрочно стал чемпионом России.
За три тура до конца турнира футболистки ЦСКА опережают «Локомотив» на 12 очков. Армейский клуб выступит в Лиге чемпионов-2020/21.
ЦСКА впервые в истории завоевал титул чемпионов страны. В 2017 году красно-синие выиграли Кубок России.
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай Кирилл Панченко: Мы настраивались на быстрый гол После матча «Динамо» - «Краснодар» своими впечатлениями поделились Кирилл Панченко, Владимир Рыков, а также тони де Вильена. 20.10.2019 22:44 Футбол Григорьевская Юлия Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:41 Теннис Мысин Николай Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:48 Хоккей Костяев Иван Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев «Трактору» Кравцов не нужен? Команда из Челябинска потерпела очередное поражение СКА уступил 1:2 в Нижнекамске, а «Трактор» – в Подольске 1:3. «Ак Барс» едва не упустил фору 2:0, одолев «Йокерит» только в овертайме. А «Торпедо» в Минске угостило хозяев теннисной баранкой. 17.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо» Московское дерби силовиков не оставило равнодушных. Пусть и собрало на трибунах «ВТБ-Арены» меньше 9000 зрителей. 16.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура РПЛ Что больше всего запомнилось в 13-м туре чемпионата России. 20.10.2019 22:58 Футбол 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев