«Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли

В матче восьмого тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Лечче» – 2:2.
Мячи в составе хозяев забили Хакан Чалханоглу (20-я минута) и Кшиштоф Пентек (81).
У гостей отметились Хума Бабакар (62) и Марко Кальдерони (90+2).
Для «Милана» этот матч стал первым при новом главном тренере Стефано Пиоли.
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