«Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли - Советский спорт
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20 октября 2019 23:40ФутболКоноплев Александр

«Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли

Не хватило двух минут.

В матче восьмого тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Лечче» – 2:2.

Мячи в составе хозяев забили Хакан Чалханоглу (20-я минута) и Кшиштоф Пентек (81).

У гостей отметились Хума Бабакар (62) и Марко Кальдерони (90+2).

Для «Милана» этот матч стал первым при новом главном тренере Стефано Пиоли.

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