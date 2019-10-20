«Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли Не хватило двух минут.

Новости СМИ2 В матче восьмого тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Лечче» – 2:2. Мячи в составе хозяев забили Хакан Чалханоглу (20-я минута) и Кшиштоф Пентек (81). У гостей отметились Хума Бабакар (62) и Марко Кальдерони (90+2). Для «Милана» этот матч стал первым при новом главном тренере Стефано Пиоли.