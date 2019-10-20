«Севилья» обыграла «Леванте» Еще недавно «Севилья» лидировала в чемпионате.

Новости СМИ2 В матче девятого тура чемпионата Италии «Севилья» обыграла «Леванте» – 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте забил Люк де Йонг. «Севилья» поднялась на шестое место в турнирной таблице испанской примеры. «Леванте» – 11-й.