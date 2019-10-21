Александр Соболев: Игра с «Оренбургом» – одна из самых сложных в сезоне «Крылья Советов» победили «Оренбург» в гостях.

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Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0) на стадионе «Газовик» в Оренбурге в 13-м туре премьер-лиги.

– Игра была одна из самых сложных в этом сезоне, – сказал 22-летний форвард в интервью клубной пресс-службе. – Очень тяжелая игра. Я рад, что мы выиграли. В раздевалке отпраздновали победу, друг другу похлопали.

– Откуда синяк на лице?

– В первом тайме локтем попали. А так – нормально.

– Что сказал Сергею (Рыжикову) после матча?

– Он красавец, очень здорово отыграл. Это была его вторая молодость – очень хорошо выглядел.

Напомним, единственный гол в матче на 18-й минуте забил румын Паул Антон.

«Крылья Советов» набрали 17 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице премьер-лиги.