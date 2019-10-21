«Барселона» следит за игрой полузащитника «Шальке» Харита Марокканец забил четыре гола в восьми турах премьер-лиги.

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Полузащитник «Шальке» Амин Харит заинтересовал «Барселону», сообщает Sport.es.

Скауты каталонского клуба просматривали 22-летнего марокканца в матче восьмого тура бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:2).

Харит выступает за «Шальке» с 2017 года после перехода из «Нанта» за восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне он забил четыре гола и сделал две результативные передачи в восьми турах бундеслиги. Также на его счету два голевых паса в матче Кубка Германии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Харит выходит или на позиции атакующего полузащитника, или на левый край атаки.

Контракт игрока с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2021 года.