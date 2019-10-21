Каррера стал основным претендентом на пост главного тренера «Дженоа» «Дженоа» занимает предпоследнее место в серии A.

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа», сообщает Football Italia.

Нынешний тренер «грифонов» Аурелио Андреаццоли пока сохраняет свой пост, хотя после восьми туров серии A у команды только одна победа и предпоследнее место в турнирной таблице.

Президент «Дженоа» Энрико Прециози уже пытался уволить Андреаццоли, однако столкнулся с отсутствием альтернативных вариантов, поскольку Дженнаро Гаттузо и Стефано Пиоли отклонили предложение красно-синих.

Теперь новым фаворитом на пост главного тренера «Дженоа» стал Каррера, который остается без работы с 22 октября прошлого года, когда был уволен из «Спартака».

Напомним, Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, а с августа 2016 года возглавлял «Спартак». Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны (2017).

Добавим, что накануне «Дженоа» проиграл «Парме» (1:5) в восьмом туре серии A.