Стефано Пиоли: Надеюсь, «Милан» сможет извлечь уроки из ошибок - Советский спорт
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21 октября 2019 11:24ФутболЛипкин Антон

Стефано Пиоли: Надеюсь, «Милан» сможет извлечь уроки из ошибок

«Милан» упустил победу над «Лечче» в восьмом туре серии A.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги ничьи с «Лечче» (2:2) в матче восьмого тура серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Обидно, – приводит Football Italia слова Пиоли. – Были позитивные моменты, и мы хотели победить, но не сделали этого из-за собственных ошибок.

Я увидел хорошие комбинации, уровень и характер игроков, но если оставлять открытым вопрос об исходе игры, то можно получить неприятный сюрприз в конце.

Я рассчитывал на подарок на свой день рождения, и все же я увидел хорошие моменты в игре команды. Надеюсь, мы сможем извлечь уроки из ошибок».

Напомним, «Милан» дважды вел в счете, а второй гол пропустил на последней минуте игры.

Матч с «Лечче» стал первым для Пиоли после назначения в «Милан». После восьми туров «россонери» занимают 12-е место в турнирной таблице и теперь 27 октября сыграют в гостях с «Ромой».

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