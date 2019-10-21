«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» (фото) Игра пройдет 22 октября на «Ювентус Стэдиум».

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«Локомотив» прилетел в Турин, где во вторник сыграет с «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, в пятницу «Локомотив» победил в гостях «Ахмат» (2:0) и продолжает возглавлять турнирную таблицу премьер-лиги. А в воскресенье команда отправилась в Турин.

После двух туров «Локомотив» занимает третье место в группе D, в которой лидируют «Атлетико» и «Ювентус». Вице-чемпионы России сначала победили в гостях «Байер» (2:1), после чего проиграли дома «Атлетико» (0:2). В свою очередь чемпионы Италии завершили вничью матч с «Атлетико» в Мадриде (2:2) и крупно победили «Байер» в Турине (3:0).

Матч «Ювентус» – «Локомотив» пройдет 22 октября на «Ювентус Стэдиум». Начало – 22:00 (мск).