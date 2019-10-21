Жозе Моуринью: Нечестно сравнивать защитников с ван Дейком, у него невозможно найти слабые стороны

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об игре защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.
«Будет нечестно сравнивать его с другими центральными защитниками, – приводит The Daily Mail слова португальца. – В английском футболе уж точно. У него есть все. Почти невозможно найти слабые стороны в его игре».
Напомним, ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. С тех пор он провел за «красных» 85 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
По итогам сезона-2018/2019 28-летний голландец был признан лучшим игроком премьер-лиги, также УЕФА назвал его игроком года в Европе.
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