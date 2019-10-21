Орел рассудит ЦСКА и «Ференцварош», Лехнер – «Трабзонспор» и «Краснодар»

УЕФА назначил судей на матчи с участием ЦСКА и «Краснодара» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
Чех Павел Орел будет работать на игре ЦСКА – «Ференцварош». 11 октября этого года 31-летний арбитр судил матч молодежных сборных России и Польши (2:2) в Екатеринбурге в отборочном турнире Евро-2021 (U21).
Матч ЦСКА – «Ференцварош» пройдет 24 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – 19:55 (мск).
А игру «Трабзонспор» – «Краснодар» будет обслуживать австриец Харальд Лехнер. 37-летний арбитр дважды судил российские клубы на групповом этапе Лиги Европы: 30 ноября 2011 года он работал на матче «Рубин» – «Шемрок Роверс» (4:1), а 8 ноября прошлого года – на матче «Бордо» – «Зенит» (1:1).
Матч «Трабзонспор» – «Краснодар» пройдет 24 октября на стадионе «Хюсейн Авни Акер» в Трабзоне. Начало – 20:00 (мск).
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