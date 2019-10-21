Шесть игроков «Зенита» вошли в сборную 13-го тура РПЛ по версии InStat

РПЛ представила сборную 13-го тура чемпионата по версии статистической компании InStat.
Самое большое представительство в команде у «Зенита» (шесть игроков), который дома разгромил «Ростов» (6:1).
Лучшие игроки 13-го тура по версии InStat index:
голкипер: Сергей Рыжиков («Крылья Советов»);
защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Пуцко («Уфа»), Александр Мартынович («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);
полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Себастьян Дриусси («Зенит»), Александр Коломейцев («Локомотив»);
форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»).
Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Зарипов избил Умарка. Уфа выиграла зеленое дерби Шипачев забил 200-й гол в КХЛ, «Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью», а «Торпедо» – над «Йокеритом», ЦСКА потерял Капризова и отскочил в матче с «Трактором» – самое интересное в обзоре большой хоккейной субботы. 19.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев