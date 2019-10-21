Шесть игроков «Зенита» вошли в сборную 13-го тура РПЛ по версии InStat Также в команде представлены еще пять команд.

Загрузка... РПЛ представила сборную 13-го тура чемпионата по версии статистической компании InStat. Самое большое представительство в команде у «Зенита» (шесть игроков), который дома разгромил «Ростов» (6:1). Лучшие игроки 13-го тура по версии InStat index: голкипер: Сергей Рыжиков («Крылья Советов»);

защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Александр Пуцко («Уфа»), Александр Мартынович («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»);

полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Себастьян Дриусси («Зенит»), Александр Коломейцев («Локомотив»);

форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»). 📊 Символическая сборная 13-го тура #РПЛ по версии InStat Index



А как выглядела бы ваша сборная? 😉 pic.twitter.com/Hao0tcuWQ0 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 21, 2019