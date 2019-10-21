Ринат Билялетдинов: «Ювентус» – не самая непробиваемая команда, у «Локомотива» есть шансы на очки «Локомотив» сыграет в гостях с «Ювентусом» в третьем тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал об ожиданиях перед матчем с «Ювентусом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У «Локомотива» есть шансы на очки, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Билялетдинова. – «Локомотив» находится в хорошей форме, а «Ювентус» – не самая непробиваемая команда.

(«Локомотиву») надо уплотнить оборону и попробовать вскрывать защитные редуты соперника быстрыми контратаками, при игре на половине поля «Локомотива». Такая тактика напрашивается. Но можно попробовать попрессинговать с первых минут – не давать «Ювентусу» спокойно разыгрывать мяч».

Напомним, после двух туров «Локомотив» занимает третье место в группе D, в которой лидируют «Атлетико» и «Ювентус». Вице-чемпионы России сначала победили в гостях «Байер» (2:1), после чего проиграли дома «Атлетико» (0:2). В свою очередь чемпионы Италии завершили вничью матч с «Атлетико» в Мадриде (2:2) и крупно победили «Байер» в Турине (3:0).

Матч «Ювентус» – «Локомотив» пройдет 22 октября на «Ювентус Стэдиум». Начало – 22:00 (мск).