Иванов и Еськов получили назначения на матчи Лиги Европы Российские судьи будут работать на двух матчах группового этапа Лиги Европы в ближайший четверг.

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Бригада арбитров во главе с москвичом Алексеем Еськовым будет работать на матче группы Е между «Ренном» и ЧФР. Его помощники – Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко. Петербуржец Владислав Безбородов – резервный арбитр на этом матче.

Ростовчанин Сергей Иванов рассудит «Гент» и «Вольфсбург». Роман Усачев и Алексей Лунев – его помощники. Нижегородец Михаил Вилков – запасной судья.