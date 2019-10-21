«Болонья» предложит краткосрочный контракт Ибрагимовичу «Болонья» намерена пригласить нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сообщает Corriere dello Sport.

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38-летнему шведу будет предложено соглашение сроком на полгода.

Ранее Ибрагимович выступал в серии А за «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Всего за карьеру легендарный швед выиграл 31 трофей.