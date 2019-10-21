Александр Егоров: Меру наказания Федотова и Божовича определит КДК - Советский спорт
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21 октября 2019 15:00ФутболЛипкин Антон

Александр Егоров: Меру наказания Федотова и Божовича определит КДК

Главные тренеры «Крыльев Советов» и «Оренбурга» были удалены в 13-м туре премьер-лиги.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о последствиях удаления главных тренеров «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Владимира Федотова и Миодрага Божовича в матче 13-го тура премьер-лиги.

«Что касается тренеров, то меру наказания будет определять КДК, до этого комментировать я не могу, – приводит «Р-Спорт» слова Егорова. – На 85-й минуте арбитр (Василий Казарцев) обязан был поставить пенальти (в ворота «Крыльев Советов») и показать желтую карточку (Александру) Анюкову».

Напомним, после того как Казарцев в конце игры не назначил пенальти на бровке произошла стычка, по итогам которой красные карточки получили защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков, а также главные тренеры команд Миодраг Божович и Владимир Федотов.

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