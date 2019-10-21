Леонарду Жардим: «Монако» победил без Головина – это очень хорошая новость «Монако» выиграл у «Ренна» в десятом туре лиги 1.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Ренном» (3:2) в матче десятого тура лиги 1 на стадионе «Луи II».

«Наши футболисты показали, что у них есть игровой запас, – приводит слова португальца официальный сайт клуба. – Без (Александра) Головина, Желсона (Мартинша) и (Фоде) Балло-Туре команда смогла добиться результата. Это очень хорошая новость для нас».

Напомним, полузащитник сборной России Александр Головин пропускал матч из-за дисквалификации за удаление в матче предыдущего тура с «Монпелье» (1:3).

«Монако» набрал 12 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре 25 октября монегаски сыграют в гостях с «Нантом».