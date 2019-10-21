Криштиану Роналду: «Ювентус» желает выиграть Лигу чемпионов Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» признался, что не намерен завершать карьеру в ближайшие годы.

Загрузка...

– Футбол полон вызовов. «Ювентус» желает выиграть серию А и Лигу чемпионов. «Ювентус» должен мыслить масштабно. Мы постараемся выиграть все, но это будет сложно.

Когда я завершу карьеру? Возраст – для меня это просто цифры. Пока я чувствую себя хорошо, я могу изменить ситуацию, – приводит слова Роналду Tuttomercatoweb.