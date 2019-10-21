Андрей Червиченко: «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца «Спартак» назначил главным тренером немца Тедеско.

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении немца Доменико Тедеско главным тренером команды.

«Пока что он никаких впечатлений не производит, – приводит News.ru слова Червиченко. – Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно.

На сегодняшний день все эти специалисты по переводу – абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры – россияне. И только «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца».

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября. В субботу команда провела первый матч под его руководством и сыграла вничью с «Рубином» (0:0) на «Открытие Арене».

Ранее Тедеско работал в «Эрцгебирге» (2017) и Шальке» (2017-2019), с которым занял второе место в бундеслиге и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

После 13 туров премьер-лиги «Спартак» набрал 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

В 14-м туре 27 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом».